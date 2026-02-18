Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррилью. Россия считает неприемлемыми новые ограничения в отношении Кубы, заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что отношения России и Кубы развиваются «в целом по положительному треку». Гавана благодарна Москве за солидарность в ситуации с «ужесточением блокады против Кубы и энергетической осады», сказал Бруно Родригес Паррилья.

В переговорах участвуют глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Во время визита в Россию глава МИД Кубы встретился с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и Сергеем Лавровым.

На Кубе начался энергетический кризис после решения США заблокировать экспорт нефти из Венесуэлы — основного поставщика топлива на остров. Позже президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу. После этого импорт в островное государство прекратила Мексика.