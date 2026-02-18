Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров осудил энергетические ограничения США в отношении Кубы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает неприемлемыми энергетические ограничения США в отношении Кубы. Об этом он заявил во время переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Российская сторона выступила с решительным осуждением нелегитимных запретительных шагов Вашингтона в отношении Гаваны, экономического и силового давления на кубинское государство, на граждан этой страны»,— сказал господин Лавров (цитата по сайту МИД России).

Глава российского МИД подтвердил поддержку Кубы «в ее справедливом требовании безотлагательного прекращения американской торгово- экономической и финансовой блокады». Сергей Лавров выступил за исключение Кубы из списка стран—спонсоров терроризма Госдепа США. Министры подтвердили готовность укреплять отношения России и Кубы.

Куба импортирует около 60% энергоносителей и долгое время зависела в поставках большей части нефти от Венесуэлы и Мексики. В середине декабря США заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы. Позже президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу. Из-за этого в середине февраля поставки топлива на Кубу прекратила Мексика. Власти Кубы заявили, что в стране заканчиваются запасы горючего для заправки самолетов. В стране возникли перебои в энергоснабжении.

