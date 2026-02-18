Медведев провел встречу с главой МИД Кубы

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Об этом господин Медведев написал в мессенджере Max.

«Куба остается стратегически важным союзником России среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна», — подчеркнул он. Зампред Совбеза отметил, что продолжается работа над укреплением взаимоотношений между Коммунистической партией Кубы (КПК) и «Единой Россией». Также, добавил он, расширяется сотрудничество между молодежными активами партий.

Бруно Родригес Паррилья провел несколько встреч во время визита в Москву. В том числе он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Также господина Родригеса планировал принять президент Владимир Путин, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.