Объем закупок у МСП вновь не дотянул до 10 трлн рублей

Количество поставщиков при закупках госкомпаний по 223-ФЗ среди представителей малого и среднего бизнеса в 2025 году достигло 239 тыс., что на 5,5% больше, чем в 2024-м, сообщило Минэкономики. За год увеличилось и число заключенных ими контрактов на поставки: с 936 тыс. до 947 тыс. Объем закупок у МСП при этом составил 9,55 трлн руб., что, по словам главы Минэкономики Максима Решетникова, превысило плановый показатель на 100 млрд руб. Впрочем, отметим, что это несколько меньше, чем было в 2024-м,— тогда при меньшем количестве МСП-поставщиков удалось выйти на результат в 9,6 трлн руб. (см. “Ъ” от 4 марта 2025 года).

Поясним, что госкомпании и региональные заказчики с 2025 года обязаны отдавать часть своих контрактов МСП. Квота на закупки у малых и средних предприятий постепенно росла и с 2022 года составляет 25%. В Корпорации МСП подчеркивали, что участие предприятий из этого сектора обеспечивает им не только выход на новых заказчиков, но и поддержку развития производств (см. “Ъ” от 14 июня 2024 года).

В 2025 году наибольший объем закупок у МСП по 223-ФЗ пришелся, как и годом ранее, на поставки продукции обрабатывающих производств, составив 2,84 трлн руб. (впрочем, в 2024-м было больше, 3,3 трлн руб.). Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич тем не менее считает, что «малые и средние предприятия все активнее интегрируются в кооперационные цепочки крупнейших госкомпаний». Второе место осталось за строительными работами — 2,3 трлн руб. (против 3 трлн руб. годом ранее). В пятерку также входят финансовые и страховые услуги (781 млрд руб.), административные услуги (640 млрд руб.) и услуги по научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (490 млрд руб.).

Список регионов-лидеров по объему закупок у малых и средних предприятий не изменился. Это Москва (2,6 трлн руб.), Санкт-Петербург (774 млрд руб.), Татарстан (635 млрд руб.), Московская (404 млрд руб.) и Свердловская (284 млрд руб.) области. В Москве и Санкт-Петербурге при этом объемы несколько просели — с 3,1 трлн и 801 млрд руб. в 2024 году соответственно.

«Участие в закупках дает малому и среднему бизнесу стабильный прогнозируемый рынок сбыта»,— подчеркнул господин Решетников. Отметим, впрочем, что с учетом количественного роста поставщиков и заключенных контрактов уменьшение объемов закупок в денежном выражении может свидетельствовать о сокращении финансового результата компаний из числа МСП, для которых госкомпании являются одними из основных заказчиков.

Полина Попова