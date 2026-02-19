Активация сим-карт после роуминга проходит успешно только в половине случаев

Только половина попыток россиян восстановить работу сим-карт после возвращения из-за границы завершается успешно. Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к руководству крупного оператора связи. В основном проблемы были у «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС; Т2 сбои в работе периода охлаждения касаются в меньшей степени.

Как выяснил «Ъ», механизм, запущенный в ноябре 2025 года, работает выборочно. У некоторых пользователей ограничения не включаются вовсе, другие не получают СМС с капчей для снятия блокировки, а у третьих услуги отключаются лишь спустя несколько часов после прилета. Зафиксированы случаи, когда у двух абонентов одного оператора в идентичных условиях охлаждение сработало по-разному.

В ноябре 2025 года в России ввели 24-часовой период охлаждения сим-карт россиян, вернувшихся из-за границы или если карта была неактивна более 72 часов. Для снятия охлаждения абоненту нужно перейти по ссылке в СМС и ввести так называемую капчу (тест для определения, является пользователь человеком или ботом), после чего мобильный интернет и возможность получать и отправлять СМС заработают. Также есть возможность активировать сим-карту, позвонив по специальным номерам телефона у операторов.

Источник «Ъ» на телеком-рынке объясняет нестабильность сложностью обработки данных. Операторам приходится в реальном времени сопоставлять текущую геолокацию абонента с его историей перемещений в разных поколениях сети (2G, 3G, 4G). «Многообразие сценариев огромно, и не все события в сети интерпретируются однозначно», — отметил он, добавив, что проблемы возникают и с доставкой СМС.

Механизм охлаждения сим-карт работает стабильно, уверяют операторы.

В «МегаФоне» заверили, что механизм стабилен, но допустили «технические трудности» в отдельных случаях. В Т2 отчитались о 70% самостоятельных досрочных снятий охлаждения, отметив, что остальные абоненты просто не проходят верификацию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Холодный прием».