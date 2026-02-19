Холодный прием

Охлаждение для сим-карт по возращении в Россию работает с накладками: у части абонентов мобильный интернет и СМС вообще не отключаются вовсе, у других же охлаждение запускается только спустя несколько часов после входа в сеть. По данным источника “Ъ”, только около половины активаций проходит успешно. Собеседники “Ъ” связывают проблемы с большим объемом данных, которые необходимо обрабатывать операторам для корректной работы системы, и новизной самого требования. Операторы связи при этом уверяют, что у них все работает «штатно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среднем только около половины активаций сим-карт при их охлаждении по возвращении из-за рубежа проходит успешно, рассказал “Ъ” собеседник, близкий к топ-менеджменту крупного оператора связи. Кроме того, “Ъ” убедился, что период охлаждения у крупнейших операторов работает выборочно: у некоторых абонентов вообще не включается охлаждение, другим не приходит СМС со ссылкой на капчу для возобновления полноценной работы сим-карты, у третьих мобильный интернет и СМС отключаются только спустя несколько часов после возвращения из-за границы.

Также “Ъ” убедился, что встречаются случаи, когда у двух абонентов одного и того же оператора в идентичных условиях (одинаковое время за границей, одновременное возвращение) охлаждение работало по-разному: в одном случае включилось, в другом — нет. В основном проблемы были у «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС; Т2 сбои в работе периода охлаждения касаются в меньшей степени, по данным “Ъ”.

В ноябре 2025 года, как и сообщал ранее “Ъ” (см. “Ъ” от 7 ноября 2025 года) в России ввели 24-часовой период охлаждения сим-карт россиян, вернувшихся из-за границы или если карта была неактивна более 72 часов. Для снятия охлаждения абоненту нужно перейти по ссылке в СМС и ввести так называемую капчу (тест для определения, является пользователь человеком или ботом), после чего мобильный интернет и возможность получать и отправлять СМС заработают. Также есть возможность активировать сим-карту, позвонив по специальным номерам телефона у операторов.

Проблема заключается в том, что «в режиме времени, приближенном к реальному», требуется сопоставлять текущие события регистрации абонентов в сети в различных технологиях — 2G, 3G, 4G — с историей их предыдущего поведения: посещение роуминга либо отсутствие активности, объясняет источник “Ъ” на телеком-рынке. «Каждый оператор по-своему решает эту задачу. Требуется обрабатывать большое количество данных одновременно посредством дополнительных стиринговых платформ. Абонента нужно допустить в сеть, а потом разбираться, что у него с историей поведения, и в асинхронном режиме менять набор доступных ему сервисов. В этот момент и возникают основные расхождения, так как многообразие сценариев огромно и не все события в сети могут быть интерпретированы оператором однозначно. При этом могут быть проблемы с доставкой СМС или работой сайтов операторов»,— добавляет он.

Все зависит от того, как реализована бизнес-логика обработки записей в базах данных операторов при повторной регистрации в домашней сети, говорит директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко: «В результате у разных абонентов и даже у разных абонентов одного оператора поведение системы может отличаться». «Срабатывание охлаждения зависит от множества переменных. Прежде всего это настройки биллинга и ядра сети конкретного оператора, которые определяют момент фиксации неактивности и факта нахождения в роуминге»,— соглашается партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев. Собеседник “Ъ” на медиарынке также предполагает, что включение или невключение охлаждения может быть также связано с наличием «списка сим-карт, в которых операторы уверены»: «Если симка есть в списке и оператор уверен, что это не дрон, то охлаждение не включается». «Требования о создании механизма охлаждения свалились на операторов неожиданно, и делать его нужно было в короткие сроки. Это привело к ошибкам, которые операторы чинят в режиме реального времени»,— считает собеседник “Ъ” на телеком-рынке.

Максут Шадаев, глава Минцифры, в ноябре 2025 года об «охлаждении» сим-карт: «Как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля».

«Механизм охлаждения сим-карт работает стабильно и полностью соответствует требованиям регулятора. Мы не фиксируем массовых обращений по поводу некорректной активации»,— рассказывает “Ъ” представитель «МегаФона». Он добавляет, что сам механизм является сравнительно новым для рынка, «поэтому в отдельных случаях у некоторых абонентов могут возникать технические трудности».

«Процесс охлаждения сим-карт по прибытии из-за рубежа отлажен в Т2 на 100%»,— уверяет представитель оператора. По его словам, в сети Т2 зафиксировано почти 70% самостоятельных досрочных снятий охлаждения: «Остальные абоненты не проходят верификацию для досрочной разблокировки сервисов, не обращаются в сервисы обслуживания». В МТС также утверждают, что у них охлаждение при возвращении из международного роуминга работает «в штатном режиме». «Согласно внутренней статистике, 70% абонентов завершают охлаждение в течение первого часа»,— добавляет представитель МТС.

Алексей Жабин