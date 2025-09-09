Ущерб от загрязнения ручья Ближний Колов в Тамбовской области оценили в 4,8 млн

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области оценили ущерб, причиненный ручью Ближний Колов из-за сброса сточных вод, в 4,8 млн руб. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, анализ проб воды в ручье показал превышение предельно допустимых концентраций по биохимическому потреблению кислорода в среднем в 45 раз, по аммоний-иону — в 78 раз, по фосфат-иону — в 15 раз.

В конце июля стало известно, что загрязнение водоема произошло в результате проблем с канализацией в районе улицы Коломенской микрорайона Майский в Тамбове. Местную КНС обслуживает ООО «РКС-Тамбов» (гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения, входит в холдинг «Российские коммунальные системы»).

Кабира Гасанова