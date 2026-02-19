У мигрантов выторговывают еще одну сферу заработка

В Санкт-Петербурге предлагают запретить мигрантам работать в магазинах розничной и оптовой торговли. Соответствующую идею озвучил глава регионального ГУ МВД Роман Плугин. Впрочем, конкретные профессии пока не называются. В городе уже действуют подобные ограничения: так, иностранцев, трудящихся на основании патента, запрещено принимать на работу в сферу такси и доставки. Правоохранительные органы и депутаты Петербурга считают этот опыт удачным: в МВД полагают, что и нововведения не отразятся на городской экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения на работу мигрантов в определенных сферах вводятся по всей стране: По закону региональные власти могут ежегодно принимать подобные правила

Петербургский главк готовит инициативу о введении запрета на трудоустройство мигрантов на объекты розничной и оптовой торговли. «Мы сейчас формируем свою инициативу, по примеру инициативы с курьерами и таксистами, и хотим выйти с ходатайством запретить в принципе использовать мигрантов в любых качествах на объектах розничной и оптовой торговли»,— заявил во время ежегодного отчета перед депутатами городского Законодательного собрания глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. По его мнению, такой шаг «не будет ударом по экономике»

Поводом для обсуждения миграционной темы стало убийство посетителя магазина в конце января. Преступление произошло в магазине «Перекресток» в ТЦ «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Покупатель пробил на кассе самообслуживания один товар, но забрал вместо него другой — дороже. Между покупателем и ЧОПовцами возник словесный конфликт, который перерос в драку. Молодой человек в ответ применил газовый пистолет, после чего охранники повалили его на пол. Через несколько минут покупатель потерял сознание. Его доставили в больницу, однако не успели спасти. СКР квалифицировал действия охранников как убийство, совершенное группой лиц. По данным следствия, причиной смерти молодого человека стала асфиксия.

В 2024 году президент РФ подписал закон «О частной охранной деятельности», который запрещает принимать на работу в частную охранную организацию сотрудников, которые являются гражданами других государств. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

При этом один из сотрудников ЧОП скрылся от следствия, улетев в Узбекистан. Он объявлен в розыск. После инцидента правоохранительные органы провели череду проверок соблюдения миграционного законодательства в магазинах сети «Перекресток». В ходе последнего рейда было выявлено 64 нелегала, сообщали ранее в пресс-службе главка.

«Этот случай считаю в высшей степени негодяйским. Произошло убийство. Но, кроме того, в магазине известной сети охранником работал абсолютно незаконный мигрант, который совершил убийство и который, к сожалению, смог скрыться»,— заявил господин Плугин.

Какие именно профессии в сфере торговли станут недоступны для мигрантов, Роман Плугин не уточнил. «По нашим данным, в 2025 году на различных должностях в магазинах работали 5 тыс. сотрудников-иностранцев на основании полученных патентов. Но мы же понимаем, что их, скорее всего, больше, а значит, они используются незаконно без права на трудовую деятельность. Планируем и просим вашей поддержки выйти с такой инициативой»,— заключил Роман Плугин. В X5 и «Ленте» комментировать возможное введение ограничений отказались.

«Дальше, скорее всего, будет недовольство и крик отрасли. Но мы видим цифры, есть четкое понимание, что большое количество рабочих в этой сфере находятся в тени, а это недополученные налоги и нелегальная миграция, что серьезно влияет на безопасность и экономику. Вопросы незаконной миграции — это в первую очередь вопросы безопасности и экономики, а не национальности»,— прокомментировал вице-спикер парламента Павел Иткин (ЛДПР).

Некоторые ограничения в торговой отрасли действуют уже сейчас: так, иностранцам запрещено работать в розничных магазинах, специализирующихся на продаже табака, алкоголя, в том числе пива, и в аптеках, а также торговать в нестационарных торговых объектах и на рынках. Соответствующие нормы закреплены в постановлении правительства РФ от 5 декабря 2025 года.

В Петербурге в 2025 году сфера розничной торговли испытывала наиболее острый кадровый дефицит: всего за этот период было опубликовано более 110 тыс. вакансий, рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе hh.ru . В среднем на одно предложение поступило лишь 2,3 резюме, что указывает на высокую конкуренцию работодателей за соискателей. В течение года компании повышали зарплаты, чтобы привлечь новые кадры в сферу: за год медианная предлагаемая зарплата увеличилась с 66,3 тыс. до 71,8 тыс.

Ограничения на работу мигрантов в определенных сферах вводятся по всей стране: по закону региональные власти могут ежегодно принимать подобные правила. В Петербурге с конца 2025 года запрещено нанимать иностранцев, работающих в России на основании трудового патента, водителями такси и курьерами служб доставки. Запрет касается приезжих из безвизовых стран: Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Украины. При этом гражданам Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии приобретать патент для работы не нужно.

Поток иностранных трудовых мигрантов в Петербург в прошлом году составил 293 тыс. человек, что на 10% меньше чем годом ранее, отмечал в декабре председатель комитета по труду и занятости населения Василий Пониделко. В основном в Петербург приезжают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Власти города полагают, что снижение миграционного потока не скажется негативно на рынке труда. При этом в Смольном теперь делают ставку на привлечение сотрудников из Индии.

В Калининградской области нельзя трудоустраивать иностранцев по 18 видам деятельности. Они не могут заниматься производством хлеба, детского питания, перевозкой пассажиров в общественном транспорте и такси, работать в отелях, сфере школьного и дошкольного образования. Как отмечал бывший глава региона Антон Алиханов (ныне министр промышленности и торговли РФ.— «Ъ Северо-Запад»), эти меры позволяют поддерживать достойный уровень зарплат для калининградцев.

