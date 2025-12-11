Мигрантов заместят студентами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе в такси и в доставке до конца 2026 года. Ограничение касается иностранных граждан, трудящихся в Петербурге по патентам. Ранее запрет уже действовал в городе в качестве эксперимента, который чиновники по итогу посчитали успешным. На освободившиеся от трудовых мигрантов места Смольный намерен привлечь молодежь и студентов, а самих иностранцев — отправить на работу дворниками. Бизнес не согласен с успешностью эксперимента, несмотря на подобные заявления со стороны администрации.

Запрет, подписанный 5 декабря, распространяется на работу в различных видах курьерской деятельности, в том числе доставку еды и доставку заказов на любых видах транспорта. Впрочем, ограничение на устройство в этих сферах не распространится на граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз: армян, белорусов, казахов и киргизов. Тем, кто в России получил ВНЖ, также никаких ограничений в этой сфере не грозит.

В августе 2025 года Александр Беглов подписал постановление, запрещающее привлекать к работе иностранных граждан, работающих по патенту в сфере «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» и к деятельности курьерской доставки и доставки еды. Кроме того, Минтруд предлагает в 2026 году запретить иностранцам работать в сферах общепита, строительства, розничной торговли алкоголем и табаком и др. Власти планируют уравнять число россиян и мигрантов, трудящихся в строительных компаниях.

«Начиная с пандемийного периода указанные сферы активно развиваются, привлекая большое количество неконтролируемой и неформальной занятости»,— обращают внимание в пресс-службе Смольного. По словам чиновников, тестовый запрет на доставку оставил у администрации Петербурга хорошие впечатления. Мигранты с патентами по профессиям водителя и курьера составляли незначительную часть как от общего числа выданных патентов, так и от общей численности занятых в экономике. Следовательно, настаивают в Смольном, запрет не оказал негативного влияния на рынок труда и не привел к дефициту, вопреки подобным заявлениям. Александр Беглов также отметил, что благодаря запрету число мигрантов сократилось вдвое. Данные он привел за год: с октября 2024-го (360 тыс. человек) по октябрь 2025 года (190 тыс.)

«Ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении. Трехмесячный переходный период для бизнеса закончился. А те последствия, которыми нас пугали, не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда: и в курьерской службе, и в работе такси»,— объяснялся господин Беглов в прямой линии накануне подписания постановления.

9 декабря на заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин отреагировал на эту идею губернатора Петербурга. Он рассказал, что градоначальник обращался к нему и настаивал, что сейчас проблема стоит действительно остро. «Это касается в данном случае дисбалансов на рынке труда. Губернатор Петербурга предлагал вообще запретить трудовым мигрантам заниматься доставкой. Потому что они получают больше, чем на предприятиях. Во всяком случае, так он мне это все излагал»,— отметил господин Путин. Он пообещал дать поручения МВД, главам регионов и мэрам городов «сделать соответствующее предложение» как раз 10 декабря — в день, когда Александр Беглов документ подписал.

Крупнейшие службы доставки и такси, действующие в Петербурге, на просьбу рассказать, как на них влияет запрет, воздержались от комментариев.

При этом, например, в пресс-службе «Яндекса» заявляют, что в Петербурге наблюдается нехватка курьеров. В агрегаторе отмечают, что компании-партнеры предложили сотрудникам, потерявшим работу, занять альтернативную должность, например, место кладовщика или сборщика заказов. Стоимость и время доставки действительно могут расти, признают в пресс-службе сервиса.

По наблюдению корреспондентов «Ъ Северо-Запад», минимальная сумма доставки после введения трехмесячного тестового периода ограничений выросла. Дольше стало и ожидание такси: в приложениях агрегаторов стали чаще появляться предупреждения «Заказов больше, чем машин» или «Машина приедет издалека». Поездки на одни и те же расстояния стали дороже. В конце ноября в Смольном отчитались, что число таксистов уменьшилось на 15%. В правительстве признали увеличение времени подачи автомобиля, но, по словам чиновников, «существенного изменения ценообразования» удалось избежать. Потеряли ли в заработке таксисты, в сервисах не делятся.

Кроме того, корректировать работу собственных служб доставки начали сами рестораны. Они, по мнению собеседников на рынке малого и среднего бизнеса, страдают от этого запрета больше, чем крупные агрегаторы. Так, например, сервис «Вкусные суши» сообщил в своих соцсетях, что они сокращают зону доставки и увеличивают ее время из-за новых условий работы. В качестве альтернативы они предлагают горожанам пользоваться самовывозом.

В сообщении Смольного отмечено, что запрет на 2026 год продлен «с учетом безопасности и экономических интересов государства». Но накануне во время прямой линии губернатор добавлял, что запрет работать курьерами и таксистами для мигрантов будет введен, в частности, для того чтобы вернуть их в ЖКХ. «У нас стал оголяться рынок кадров в коммунальной сфере. Уже пошел перекос. Они приходят на работу сначала туда, а потом уходят в доставщики или курьеры. Поэтому надо защищать свой рынок»,— высказался Александр Беглов.

Сейчас в ЖКХ Петербурга примерно треть сотрудников составляют выходцы из стран ближнего зарубежья, отчитывался в конце сентября зампредседателя жилищного комитета Дмитрий Спиридонов. Начали ли иностранные граждане после запрета работать таксистами и курьерами становиться дворниками, в Жилищном комитете Смольного пока не делятся.

Замещать ушедших из сферы мигрантов команда Александра Беглова намерена молодежью и студентами. По словам губернатора, они уже пошли занимать «освободившиеся места», следовательно, город создает возможности подработки для россиян. Более того, в планах Смольного, по всей видимости, продлить этот запрет и дальше. В постановлении содержится поручение комитету по труду проработать вопрос возможности продления ограничений на 2027 год. Крайний срок исполнения — август 2026 года.

