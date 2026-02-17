Индийцы выходят на рынок труда

В Санкт-Петербурге откроется российский филиал компании индийской рекрутинговой компании Seagull International. Как стало известно «Ъ Северо-Запад», новый офис станет операционным хабом для системного привлечения рабочей силы из Индии в Россию. До конца года рекрутинговый филиал планирует трудоустроить до 5 тыс. работников через петербургское отделение Seagull.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчины и женщины города Варанаси во время занятия йогой на берегу Ганга

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Мужчины и женщины города Варанаси во время занятия йогой на берегу Ганга

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Открытие российского филиала индийского Seagull International пройдет в четверг, 19 февраля, в бизнес-центре на улице Возрождения, 4, в Кировском районе Петербурга.

Компания Seagull International основана в 1985 году в Мумбаи (Индия). Специализируется на международном рекрутинге, подборе персонала и аутсорсинге трудовых ресурсов. Компания представлена в 20 странах мира. Офисы и рекрутинговые центры Seagull International работают в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Европы. Ключевые направления деятельности — обеспечение рабочей силой компаний нефтегазового сектора, строительной отрасли, судоходства и логистики, производства и гостиничного бизнеса. По открытым данным, за 40 лет работы на глобальном рынке в «Сигал» трудоустроили 300 тыс. человек.

Выход на рынок РФ и стран СНГ компания анонсировала в 2025 году. Минэкономразвития РФ внес «Сигал» в список одобренных ведомством компаний. Тогда по инициативе правительства Москвы руководство Seagull International посетило столицу и Петербург. В июне того же года они подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере мобилизации работников из Индии с российской компанией «Транскон Глобал». Компания, зарегистрированная в Петербурге, специализируется на логистике и поставках в Индии и России, а также предоставлении рабочей силы из Индии для работы в РФ. Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что учредителями в равных долях являются гражданин Индии Ашиш Балуни и Дмитрий Титов. Они же, по данным «Ъ Северо-Запад», возглавят российский офис «Сигала». Руководить филиалом будет господин Балуни.

Как рассказали «Ъ Северо-Запад» в компании, Петербург был выбран городом для офиса в стране, так как здесь сосредоточены головные офисы предприятий, испытывающих кадровый голод.

По оценке компании, наиболее востребованы для мобилизации иностранной силы в 2026 году инженеры (промышленность, строительство, авиастроение), инженеры-технологи, робототехники, IT-специалисты, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Их нехватка ощущается в стране из-за потребности в импортозамещении. Кроме того, по-прежнему востребован рекрутинг из Индии в медицинской сфере (врачи узких специальностей, медсестры, младший медперсонал). Также большая потребность в кадрах ощущается в рабочих специальностях (токарь, фрезеровщик, сварщик, электрик, слесарь, строитель) и в сельском хозяйстве.

Результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» также говорят о нехватке этих специалистов в 2026 году. Эксперты рынка труда отмечают, что выход в Петербург крупного индийского рекрутера — это попытка сделать трудовую миграцию управляемой и прозрачной. И если в российских компаниях испытывают кадровый голод, то они надеются, что вакансии будут закрыты на длительное время, поэтому работодатели заинтересованы в создании такого операционного хаба. Переход от разовых контрактов к формированию устойчивого коридора для трудовой миграции из Южной Азии призван закрыть постоянный дефицит в высокотехнологичных и рабочих специальностях, считают собеседники.

До конца 2026 года Seagull International планирует трудоустроить до 5 тыс. работников из Индии. Сейчас в российских компаниях трудится около 300 граждан республики, которых трудоустроила рекрутинговая компания. «Что касается "дорожной карты", то мы планируем максимально закрывать потребность в специалистах и рабочей силе, при этом ориентируясь не только на количество трудоустроенных в российские компании, но и на их компетенции, квалификации, адаптацию работников в новые условия»,— говорят в «Сигале».

Отбор кандидатов будет осуществляться в рекрутинговых центрах в Индии. Работодатель сможет выбрать сотрудников удаленно (по резюме или видеоинтервью) или при личных визитах в Индию в офисах Seagull. В «Сигале» отмечают, что дополнительное обучение кандидаты будут проходить в учебных центрах в Индии. В России рекрутинговая компания обещает проводить культурную адаптацию работников.

По установленной Минтрудом квоте на 2025 год российские компании могли нанять почти 72 тыс. граждан Индии, при этом по итогам года зафиксирован фактический приезд около 35 тыс. трудовых мигрантов. В 2026 году общая квота на привлечение квалифицированных иностранных работников на визовой основе может вырасти до 278,9 тыс. человек.

Так, например, Ленобласть в 2025 году согласовала привлечение к работе 11 тыс. индийцев. В 2026 году этот показатель вырос на 2 тыс. «Мы заинтересованы в том, чтобы на свободные вакансии привлекались в первую очередь граждане РФ, но в случае невозможности заполнения вакансий нашими кадрами, рассматриваются варианты найма из других стран»,— рассказал «РБК Петербург» вице-губернатор Ленобласти по экономическому развитию, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков. При этом, кроме Индии, на рабочих местах Ленобласти также заняты граждане Китая и Турции.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора российского кадрового агентства «Синергия» Лидию Филатову, интерес к индийским специалистам обусловлен нехваткой кадров в России и демографическими преимуществами Индии: средний возраст работников около 29 лет, значительная часть имеет рабочие профессии и ориентирована на долгосрочные контракты на два-три года.

Мигрантов привлекают по трудовым визам в рамках квот, для высококвалифицированных специалистов действует особый режим. Работодатели обязаны обеспечивать их жильем, ДМС и строго соблюдать заявленные специальности — иначе компании рискуют крупными штрафами. При этом в российских компаниях индийских работников считают выгодными для бизнеса, отмечает госпожа Филатова, из-за их преимуществ: готовность работать в сложных климатических условиях, низкую текучесть, дисциплину и опыт работы с современными технологиями.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечает, что переход к работе с Индией — важный элемент текущей политической жизни в России. «Раз мы сегодня рассматриваем Индию как долгосрочного партнера по привлечению трудовых мигрантов для работы в городском хозяйстве и на предприятиях, этот процесс должен быть выстроен институционально, а не решаться от раза к разу. То, что появляется ответственная структура для работы с ними, это крайне важно, потому что она будет принимать на себя риски: за пребывание людей здесь, за их контакты с нами и наши контакты с ними. Вероятно, там, где будут появляться большие индуистские диаспоры, будут возникать такие компании»,— говорит социолог.

При этом, добавляет он, государство, общество и ответственная компания столкнутся с тем, что Индия — очень непохожая на Россию страна, в отличие от Центральной Азии. «Раз контингент из Центральной Азии, более понятный и комплиментарный, нас не устроил, то мы берем на себя большую ответственность за эту новую работу. Поэтому появление структуры, которая за них отвечает,— это хорошо»,— указывает господин Солонников.

Как отмечают опрошенные эксперты, логичной точкой, с которой началась переориентация на привлечение рабочей силы из Индии, стали события в «Крокусе». По словам Дмитрия Солонникова, с одной стороны, это политизированная история, а с другой — большое влияние криминалитета на схемы привлечения мигрантов. Проблемы с нехваткой кадров в стране очень большие и если «рабочих рук» не будет ни из Центральной Азии, ни из Индии — значит, их не будет вообще, заключил директор ИСОГОР.

Полина Пучкова