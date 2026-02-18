Торговля в поисках стабильности

Европейский союз, доля которого в мировой торговле товарами и услугами выше, чем у США и Китая, мог бы сыграть ключевую роль в формировании нового торгового порядка, считают аналитики американского Peterson Institute for International Economics (PIIE). С учетом фактической заморозки реформы ВТО Евросоюз со своей самой обширной в мире сетью торговых соглашений мог бы инициировать создание альтернативной архитектуры торгового регулирования — на базе двусторонних и региональных договоренностей. Реализация такого сценария, впрочем, потребует от ЕС большей, чем сейчас, консолидации, отмечают эксперты.

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

На фоне усложняющегося из-за тарифных ограничений США торгового ландшафта все большее число стран ищут надежных партнеров, которые смогут гарантировать прозрачные и предсказуемые правила игры, отмечают в своем обзоре эксперты PIIE. По их мнению, такой подход становится едва ли не главным конкурентным преимуществом в глобальной торговле и реализовать в этой связи свой потенциал может Европейский союз. По данным PIIE, доля ЕС в мировой торговле товарами и услугами составляет 15,8%, США — 13,6%, Китая — 13,4%.

При этом Евросоюз — рекордсмен по числу торговых соглашений с другими странами и торговыми объединениями: подобных договоров у ЕС более 40, и их число растет. Так, недавно сделки были заключены с Индией и МЕРКОСУР (объединение государств Южной Америки, см. “Ъ” от 13 января). Помимо классических договоров у Евросоюза заключено около 30 «асимметричных» соглашений с развивающимися странами (эти государства не обязаны отвечать взаимностью на сниженные для них европейские тарифы).

С учетом опыта ЕС и предсказуемости его торговой политики союз может сыграть ключевую роль в формировании нового торгового порядка, считают аналитики. При этом ему придется постепенно переориентироваться с двусторонних договоров на широкие многосторонние соглашения.

В европейском аналитическом центре Bruegel полагают, что ЕС уже движется в этом направлении. Первые торговые договоренности, например, достигнуты со странами Транстихоокеанского партнерства (в объединение входят в том числе пострадавшие от американских пошлин Вьетнам, Канада и Мексика) — совокупно на эти 11 государств и ЕС приходится 32% мирового ВВП и 37% мировой торговли. С учетом фактической заморозки реформы ВТО из-за блокировки работы апелляционного органа этой организации Штатами Брюссель, считают аналитики, может делать ставку на «регуляторную силу», то есть на экспорт собственных стандартов через доступ к крупнейшим потребительским рынкам. Фактически речь идет о постепенном создании альтернативной архитектуры торгового регулирования.

В Bruegel подчеркивают, что реализация такого сценария потребует от ЕС большей «внутренней согласованности»: торговая политика остается в компетенции высших органов союза, но зависит и от политического одобрения государств-членов. Усиление роли ЕС в глобальной торговой системе возможно лишь при сохранении единых позиций по широкому кругу вопросов — от климатической политики и поддержки собственных производителей до свободного доступа к рынку.

Стабильная и предсказуемая экономическая политика ЕС будет способствовать решению не только амбициозных и долгосрочных, но и крайне актуальных задач, следует из обзора ассоциации европейских торгово-промышленных палат Eurochambres. Аналитики обращают внимание на отложенные эффекты усиления неопределенности в мировой торговле: опасаясь резкой смены парадигмы, бизнес занимает выжидательную позицию и тщательно изучает изменения торгового ландшафта, что оборачивается сжатием инвестиций (в том числе в развитые экономики). Скоро такая динамика будет зафиксирована данными о мировых вложениях, считают эксперты. ЕС же при сохранении прозрачных правил игры будет рассматриваться инвесторами как наиболее безопасная институция.

Кристина Боровикова