Урожай буровых

Нефтесервисная компания «Бурсервис», которой перешел российский бизнес американской Halliburton, получила контроль в производителе бурового оборудования «Уфабурмаш». Сделка снизит зависимость от внешних поставщиков, что может повысить эффективность операций. Из-за санкций доступ участников рынка к новым технологиям ограничен.

АО «Бурсервис», контролирующее бывшие активы американской Halliburton в России, стало владельцем 51% производителя нефтегазового оборудования «Уфабурмаш». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 13 февраля. Еще 49% компании владеет Михаил Данилов. В «Бурсервисе» и «Уфабурмаше» “Ъ” не ответили.

«Уфабурмаш» поставляет буровое долото PDC, башмаки для бурения, элементы бурильных колонн и насосно-компрессионных труб, аварийный инструмент и т. д. По собственным данным, выпускает 5 тыс. единиц продукции в год. В числе клиентов на сайте упомянуты структура «Роснефти» и подразделение германского поставщика услуг для горной добычи Thyssen Schachtbau GmbH.

«Бурсервис», «Технологии ОФС» (бывшее подразделение Baker Hughes из США), технологическая компания «Шлюмберже» и «Везерфорд» (структуры американских SLB и Weatherford соответственно) входят в четвертку крупнейших нефтесервисных компаний России. В 2024 году выручка «Бурсервиса» выросла на 21,1%, до 47,86 млрд руб., чистая прибыль — на 17%, до 14 млрд руб.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что производитель бурового и аварийно-ремонтного инструмента внутри группы станет элементом вертикальной интеграции, который снизит зависимость от внешних поставщиков в условиях ограничений.

«Для бурения и ремонта скважин критичны сроки и доступность инструмента: собственное производство позволяет сокращать сроки поставки, быстрее закрывать дефицитные позиции и уменьшать риск простоев»,— поясняет аналитик.

Дополнительным эффектом, продолжает господин Касаткин, будет контроль качества и возможность оперативно дорабатывать инструмент под конкретные геологические условия и режимы работы, что влияет на темпы бурения и долю непроизводительного времени. По его словам, часть продукции завода можно также поставлять на внешний рынок, получая дополнительный доход.

Марина Мизгирева, партнер департамента инвестиций и рынков капитала Kept, отмечает, что в условиях дорогих денег и высокой конкуренции за снижающийся спрос такие сделки, как правило, совершаются с целью повышения рентабельности основного бизнеса за счет включения подразделений, которые либо расширяют текущую линейку сервиса, либо ранее могли быть поставщиками или подрядчиками.

«Бурсервис» в последнее время активно развивается за счет сделок M&A.

В начале 2025 года компания приобрела «Нафта Дриллинг Компани» с производственными базами в Ханты-Мансийском автономном округе, специализирующуюся на геологоразведочном и эксплуатационном бурении (см. “Ъ” от 16 декабря 2024 года). В конце 2025 года «Бурсервис» выкупил у британской Aggreko компанию «Аггреко Евразия», производителя решений для распределенной генерации. В «Бурсервисе» тогда называли сделку важным шагом к реализации стратегии «месторождение под ключ».

Как прогнозировали в Kasatkin Consulting, в 2026–2027 годах российский рынок нефтесервиса будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) 14%. Доля внутреннего сервиса вертикально интегрированных нефтекомпаний, вероятно, продолжит снижаться, и бенефициарами могут стать наследники «большой четверки», а также локальные игроки с диверсифицированным сбытом (см. “Ъ” от 1 сентября 2025 года).

В числе сдерживающих факторов роста рынка эксперты называли ограниченный доступ к новому оборудованию и технологиям 2022 года из-за санкций. Кроме того, на темпы бурения нефтекомпаний влияют низкие цены на сырье, крепкий рубль и дорогие кредиты. По данным, которые приводит Bloomberg, в 2025 году объемы эксплуатационного бурения в РФ снизились на 3,4% год у году, до 29,14 тыс. км.

