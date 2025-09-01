Бур держит темп

Необходимость увеличения инвестиций в разведку и добычу нефти поддержит рынок нефтесервиса. В 2025 году оборот компаний отрасли может вырасти на 4%, а в 2026–2027 годах — на 14% ежегодно. Аналитики при этом ждут увеличения доли независимых подрядчиков, которые лучше всего конкурируют в технологичных сегментах.

Оборот российского рынка нефтесервиса в 2025 году вырастет на 4% год к году, до 2,6 трлн руб., в ближайшие два года ожидается ускорение темпов со среднегодовым показателем (CAGR) 14%. Об этом говорится в обзоре Kasatkin Consulting (бывшее российское отделение Deloitte). По оценкам аналитиков, в 2026 году оборот рынка достигнет 3,1 трлн руб., в 2027 году — 3,4 трлн руб.

Главными бенефициарами роста партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин называет наследников «большой четверки» в РФ, а также отечественные компании с диверсифицированным сбытом. Хотя по итогам года аналитики ожидают снижения выручки крупных нефтекомпаний на 13% в долларах и на 10% в рублях, инвестиции в разведку и добычу вырастут. До 2027 года прибыль нефтекомпаний возобновит рост, а вложения для поддержания добычи придется увеличивать на 15% в течение следующих двух лет, следует из обзора.

В компаниях «большой четверки» — «Бурсервис» (бывшее подразделение американской Halliburton), «Шлюмберже» (структура американской SLB), «Везерфорд» (входит в американскую Weatherford) и «Технологии ОФС» (бывшее подразделение американской Baker Hughes) — оперативные комментарии не предоставили.

По оценкам Kasatkin Consulting, доля внутреннего сервиса вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК), сократившись с 44%, до 41% в 2024 году, сохранится на том же уровне по итогам этого года. В 2026 году доля независимых игроков может вырасти на 1–2 процентных пункта, а в случае выделения внутренних сервисов в самостоятельные структуры — даже двузначными темпами. «Несмотря на отдельные сделки на рынке, выручка независимых сервисных компаний растет более быстрыми темпами, чем у внутренних сервисов. Мы ожидаем сохранения тенденции в течение ближайших двух-трех лет»,— говорится в обзоре. К примеру, собственный нефтесервис в последнее время активно развивает ЛУКОЙЛ, в том числе через сделки M&A (см. “Ъ” от 24 июня).

Как поясняет Дмитрий Касаткин, независимые игроки выигрывают у внутренних сервисов благодаря большей гибкости и меньшей бюрократизированности. По его словам, особенно конкурентны независимые компании в технологичных сегментах — горизонтальном бурении, интенсификации добычи и закачивания. А ухудшение условий добычи, указывает он, усиливает спрос на технологичные операции. Традиционные же сегменты, такие как вертикальное бурение и текущий капитальный ремонт скважин, остаются за внутренним сервисом, поскольку отличаются большими объемами, но низкой маржинальностью, продолжает господин Касаткин.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что после ухода части зарубежных компаний доля и объем операций независимых игроков сокращались, но параллельный импорт и собственные возможности позволяли им работать. Сейчас же такие игроки восстанавливают позиции, добавляет он. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев отмечает, что снижение доли собственного сервиса ВИНК положительно влияет на себестоимость и независимые подрядчики часто имеют лучший доступ к технологиям в условиях санкций. Но, по его словам, ключевой риск для нефтекомпаний — потеря прямого контроля и потенциальное снижение качества работ.

В Kasatkin Consulting допускают в следующие пять лет появление на российском рынке крупной «национальной» нефтесервисной компании с долей 15–20%. По словам Дмитрия Касаткина, такой игрок должен обладать интегрированным предложением и выходом на внешние рынки, где маржинальность выше. Консолидации независимых игроков при текущей ставке ЦБ эксперты не ожидают, но при ее снижении до 13–14% прогнозируют оживление рынка M&A.

Ольга Семеновых