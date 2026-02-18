Суд изъял у депутата Майорова землю в охранной зоне Плёса

Как стало известно «Ъ», Приволжский районный суд Ивановской области удовлетворил иски прокуратуры о признании незаконными сделок с участком в Плёсе, принадлежавшим депутату облдумы Денису Майорову.

Речь идет о восьми сотках на улице Островского и бывшем корпусе санатория «Актер Плёс» Союза театральных деятелей России. Проверка показала, что земля, относящаяся к охранным зонам Плёсского музея-заповедника и исторического поселения федерального значения, была отчуждена с нарушениями.

По данным надзорного ведомства, объект — часть «Здания бывшей кумысолечебницы» начала ХХ века. Прокуратура потребовала изъять участок и дом, а также снести хозяйственную постройку. Суд требования удовлетворил.

Ранее по аналогичным искам суд обязал снести коттеджи на территории санатория, в том числе связанные с семьей адвоката Генри Резника.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Депутату не дали выступить».