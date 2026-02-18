Депутату не дали выступить

Как стало известно “Ъ”, в Ивановской области суд принял очередное решение о признании незаконными сделок с землей на территории старинного города Плёс. На этот раз участок земли на берегу Волги прокуроры отсудили у депутата областной думы «единоросса» Дениса Майорова. Его дом ранее был кумысолечебницей начала прошлого века, а потом корпусом санатория Союза театральных деятелей (СТД) России. От территории этого оздоровительного учреждения в свое время были отчуждены заповедные места, где когда-то жили и писали свои картины Левитан, Репин и Саврасов. Сейчас надзорное ведомство выселяет оттуда новых хозяев, включая семью известнейшего адвоката Генри Резника.

Два иска прокурора Приволжского района, основным ответчиком по которым, помимо местных властей, являлся депутат Ивановской областной думы Денис Майоров, были рассмотрены 14 января и 17 февраля. Оба они касались участка в 8 соток земли и здания на улице Островского в городе Плёс, оказавшихся в собственности народного избранника. Поводом для разбирательства стали результаты проверки «законности распоряжения земельными участками, в том числе находящимися в охранной зоне объектов культурного наследия», проведенной по заданию облпрокуратуры.

Среди прочего проверяющие заинтересовались распоряжением земель санатория «Актер Плёс» СТД (бывшее Всероссийское театральное общество).

Целью последнего, как было указано в иске, «являлось предоставление русским артистам удобства для распространения их произведений на публике и усовершенствования их дарований».

Как выяснилось в ходе проверки, еще в 1997 году жилой дом — корпус №5 санатория площадью 44,8 кв. м был продан СТД некой женщине, которая получила и право собственности на участок под зданием площадью 72,1 кв. м. Через год той же даме распоряжением главы администрации Плёса с пометкой «с согласия дома творчества “Плёс” СТД» был передан участок в 5 соток. Все вместе это получило адрес: город Плёс, улица Островского,12. В 2006 году, согласно данным прокуратуры, участок с домом был продан за полмиллиона рублей другой женщине. А в 2010 году их купил уже за 900 тыс. руб. будущий депутат Денис Майоров.

При этом, как следует из материалов, предыдущая хозяйка еще в 2007 году обратилась с заявлением в администрацию Приволжского муниципального района о выделении участка «для организации подъезда к дому». Чиновники пошли ей навстречу, сдав в аренду 3,13 сотки земли. Вскоре срок аренды продлили, заодно изменив назначение участка с «устройства подъезда» на «для строительства хозяйственных построек при жилом доме». С 2010 года арендатором стал господин Майоров, который, выстроив «хозпостройку», выкупил участок. В итоге у него оказалось 8 соток с бывшим корпусом санатория и сараем-«хозпостройкой» в 6,2 кв. м. Однако, как уточнили прокуроры, земля относится сразу к нескольким видам охраняемой территории — Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, исторического поселения федерального значения город Плёс, включенного в перечень исторических поселений федерального значения, объекта культурного (археологического) наследия «Плёс. Историко-культурный слой г. Плёс» и нескольких особых зон регулирования застройки.

«Кроме того, объект капитального строительства, расположенный на земельном участке, является составным элементом исторически ценного градоформирующего объекта исторического поселения федерального значения “Здания бывшей кумысолечебницы” начала ХХ века»,— сказано в иске прокуратуры. А потому там был сделан вывод, что землю выделили и использовали с нарушением всех возможных норм. Надзорное ведомство потребовало признать все сделки незаконными и истребовать из собственности депутата участки, дом и снести хозпостройку. Интересно, что объекты были выставлены на продажу в «Авито» за 5 млн руб., но объявление уже снято с публикации.

Приволжский суд рассмотрел оба иска за одно заседание, удовлетворив все требования прокуроров. Связаться с самим депутатом “Ъ” не удалось, а в облдуме от комментариев воздержались.

Напомним, что ранее суд по иску ивановской прокуратуры уже обязал адвоката Генри Резника и ряд других ответчиков снести коттеджи, незаконно построенные на территории санатория СТД в Плёсе. В свою очередь маститый юрист назвал близких добропорядочными приобретателями, сравнив саму ситуацию с «делом Долиной».

Сергей Сергеев