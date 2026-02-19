Потребители помешались

По итогам 2025 года выпуск алкогольных коктейлей увеличился более чем на 11,5%. После повышения акцизов на такую продукцию в 2024 году многие предприятия стали выпускать их под видом пивных напитков, из-за чего статистика производства коктейлей обвалилась. Но сейчас рост в сегменте возобновился за счет прихода новых компаний, ранее выпускавших в основном крепкое спиртное.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В 2025 году производство алкогольных коктейлей составило около 2,56 млн декалитров (дал), что на 11,53% больше год к году, следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Категория алкогольных коктейлей переживала кризис с 2024 года, когда акциз на эти напитки был повышен примерно в четыре раза, до 141 руб. за 1 л. После этого некоторые предприятия стали продавать коктейли под видом пивных напитков (см. “Ъ” от 8 февраля 2025 года).

С учетом того, что алкогольные компании пользуются «широкой гаммой стандартов», итоговые показатели производства коктейлей оценить сложно, предупреждает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Впрочем, по его мнению, категория сейчас действительно бурно растет и стала уже популярнее рома и джина.

По данным участников рынка, первое место по объему производства среди отраслевых компаний сохранила за собой Stellar Group, увеличившая в прошлом году выпуск такой продукции на 12,77%, до 1,37 млн дал. Заметнее всего производство нарастили алкогольная группа Ladoga — почти в 309 раз, до 111,39 тыс. дал, Новокузнецкий ликероводочный завод — более чем в 17 раз, до 11,15 тыс. дал. Рост, правда, обусловлен низкой базой. В Ladoga пояснили “Ъ”, что в 2025 году компания только начала выводить на рынок свои бренды «Шоколатье» и Choco & Latto.

Топ-10 производителей алкогольных коктейлей в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Компания Бренды Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) Stellar Group Steersman, Monte Choko, Castro 1317,4 12,8 «Тульский винокуренный завод 1911» Raffine, Le Chocolat, Grand Choko 735,5 -0,7 Ladoga «Шоколатье», Choco & Latto 111,4 в 307 раз «Омсквинпром» (АСГ) Le Chocolat 73 35,2 ГК «Ариант» Alta Costa, Santiamo 60 6 Рузский купажный завод (АСГ) Le Chocolat 59 34,8 «Эльбрус спиритс» «Финский лед» 44,8 -25,4 Московская алкогольная компания «Десерт Шармэль» 36,3 192,6 Ярославский ликеро-водочный завод Chocolatier 28,7 -45,4 «Татспиртпром» «Мастер погреба» 13,4 273,2 Все производители 2568,7 11,5 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

Увеличение спроса на RTD-коктейли (Ready-to-Drink) — общемировой тренд, говорит Андрей Московский. Сейчас среди потребителей активно растет запрос на вкусовые напитки в целом, поясняет он. В России долгое время эта категория активно не развивалась, поэтому сейчас основной рост наблюдается за счет новых игроков, добавляет эксперт. Господин Московский ожидает, что отраслевые компании продолжат увеличивать производство таких напитков, особенно в условиях снижения спроса на более популярные категории — водку и коньяк.

Как ранее сообщал “Ъ”, Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» также планирует запустить линейку газированных коктейлей Oktagon Gin Tonic. На предприятии планируется выпускать до 80 млн единиц продукции в год, или примерно 2 млн дал. Линейку алкогольных коктейлей также может запустить «Татспиртпром», ожидает господин Московский.

Несмотря на то что слабоалкогольные коктейли, мигрировавшие в пивные напитки, все еще удерживают рынок, эта ниша, по словам эксперта, остается достаточно свободной.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов поясняет, что развитие компанией коктейльного направления в первую очередь связано с диверсификацией портфеля. В условиях популяризации здорового образа жизни сейчас существует тенденция на общее снижение потребления крепкого алкоголя, говорит он.

Для самих производителей выпускать алкогольные коктейли также выгодно. Помимо роста спроса среднее содержание спирта в них ниже, из-за чего итоговая налоговая нагрузка на такую продукцию меньше, чем, например, на водку, поясняет Андрей Московский. Благодаря этому предприятия могут продавать напитки с большей маржинальностью, не упираясь в психологический ценовой предел для потребителя в 600–700 руб., добавляет он. При этом на производство коктейлей не существует жестких ГОСТов, как, например, на водку, что открывает широкие возможности для экспериментов с рецептурой, заключает эксперт.

Владимир Комаров