Коктейли возвращают в производство

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» запускает линейку газированных коктейлей Oktagon Gin Tonic. После повышения акцизов на такую продукцию весной 2024 года ее производство в России резко сократилось. Однако летом текущего года категория начала постепенно восстанавливаться в том числе за счет выхода на этот рынок новых крупных производителей спиртного.

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» займется производством слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках, рассказали “Ъ” в компании. Завод планирует запустить линейку газированных коктейлей Oktagon Gin Tonic. Линии розлива уже готовы. В год планируется выпускать до 80 млн единиц продукции, или около 2 млн декалитров (дал), уточняют там. Это позволит КЛВЗ удвоить выпуск спиртной продукции в два раза. По собственным данным, в 2024 году он выпустил около 2,29 млн дал спиртного.

Продажи слабоалкогольной продукции начали резко сокращаться после повышения акцизов в мае 2024 года. Тогда ставка на такие напитки была повышена в три раза, до 141 руб. за 1 литр. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в прошлом году выпуск такой продукции сократился на 56,1%, до 9,8 млн дал. Но из-за резкого снижения рентабельности производства коктейлей некоторые отраслевые компании начали переводить свою продукцию в другие категории, например пивные напитки (см. “Ъ” от 8 февраля).

По словам владельца КЛВЗ Павла Победкина, новый запуск должен помочь преодолеть последствия кризиса отрасли после роста акцизов.

Несмотря на длительный период спада производства такой продукции, летом 2025 года тенденция сменилась. Как ранее сообщал “Ъ”, в июле выпуск подобных напитков увеличился более чем втрое год к году, до 181,8 тыс. дал. По данным РАКТ, в октябре текущего года слабоалкогольная продукция прибавила 10,76% год к году, до 64,36 тыс. дал. Это связано в том числе с усилием давления РАТК на производителей. Напитки, позиционировавшие себя как пивные, начали обратный переток в коктейли.

Категория также растет за счет появления новых игроков. Так, с конца 2024 года группа Ladogа начала производить слабоалкогольные коктейли. Также в этой категории сейчас активно развивается и Stellar Group, выпуская линейку коктейлей, включая джин-тоник, ром с колой. Впрочем, президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский отмечает, что КЛВЗ стал одним из первых производителей, настроивших собственный выпуск коктейлей. По его словам, Stellar Group производит такую продукцию на мощностях Объединенных пензенских водочных заводов, а Ladoga размещает заказы на заводе «Браво Премиум».

Впервые на рынок слабого алкоголя сейчас начинают заходить крупнейшие в России мультикатегорийные производители по крепкому алкоголю, говорит директор Stellar Group Александр Гревцов. В группе Ladoga констатируют, что «на место прежних старожилов категории, ушедших при повышении акцизов, пришли новые игроки». Это, как правило, ликеро-водочные заводы, которые давно и стабильно оперируют на рынке крепкого алкоголя, поясняют в компании. Таким производителям не привыкать работать в условиях высокого акциза и невысокой маржинальности и они могут обеспечить потребителю честный состав напитка, считают в Ladoga.

Среди неочевидных плюсов господин Гревцов выделяет более выгодную логистику для компаний, поставляющих разный ассортимент.

Например, если в дальние регионы везти только слабоалкогольные коктейли, то затраты на логистику с продаж плохо окупаются, поясняет эксперт. Но при отправке комбинированного груза, по его словам, затраты окупаются за счет других более маржинальных напитков. В результате логистика для крупных производителей широкого профиля становится дешевле, чем для компаний, которые специализируются только на слабоалкогольных коктейлях, констатирует он.

Андрей Московский считает, что категория слабоалкогольных коктейлей остается перспективной. У потребителей сейчас есть запрос на не слишком крепкие вкусовые напитки, добавляет он. По его словам, несколько других заметных игроков также рассматривают возможность начала производства подобной продукции. В ближайшие годы эксперт ожидает кратного роста категории. Тем не менее рынок уже сформирован более дешевыми и массовыми напитками, даже если они и мимикрируют под пивные, замечает господин Московский.

Владимир Комаров