Обвиняемого в хищениях на линиях обороны под Курском оставили в СИЗО

Ленинский райсуд Курска оставил под стражей директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева, обвиняемого в мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, он находится в СИЗО-1 в Москве.

Господина Ругаева задержали и заключили под стражу в феврале прошлого года. На тот момент ему вменялось похищение 25,38 млн руб. бюджетных средств, перечисленных его компании по договору на строительство сооружений на приграничной территории. Вину он тогда не признавал.

Весной предпринимателя этапировали в Москву, так как расследованием дела занялся следственный департамент МВД. Впоследствии господин Ругаев неоднократно просил смягчить ему меру пресечения. После того, как его дело поступило на рассмотрение в Ленинский райсуд Курска, его защитник попросил перевести обвиняемого под домашний арест. Адвокат ссылался на отсутствие у господина Ругаева намерений скрываться и воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также на наличие у него детей и постоянного места жительства.

Ранее сегодня суд продлил до начала мая арест бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, который обвиняется в получении взяток, в том числе от участников строительства фортификационных сооружений. На этой неделе будет вынесен приговор бывшим топ-менеджерам областной корпорации развития, обвиняемым в хищении почти 153 млн руб. при возведении линий обороны в Глушковском районе.

Сергей Толмачев