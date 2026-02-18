Ввод складов в России установил рекорд

Объем нового строительства складской недвижимости в России по итогам 2025 года достиг исторического максимума. Об этом сообщил руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. По его словам, в эксплуатацию было введено 8,7 млн кв м, что в полтора раза больше показателей 2024 года. Рекордный ввод зафиксирован и в Московском регионе — 3,2 млн кв м.

«Очень сильно отличается структура объектов, которые были построены и введены в эксплуатацию. Если мы говорим про Московский регион, то более 60% построенных в этом году объектов были спекулятивными. Это сильно повлияло на основные индикаторы рынка: ставку, рост вакансии и так далее. В регионах наблюдалась противоположная динамика: из практически 5 млн кв м. введенных объектов только 20% были спекулятивного качества», — рассказал господин Бумагин на конференции ИД «Коммерсанта» о складской недвижимости.

Большой объем нового строительства на рынке складов привел к росту вакансии до 6% и снижению ставок почти на 30% год к году, добавил эксперт. Маркетплейсы остались единственной категорией арендаторов, которая сохранила стабильный спрос. В 2026 году IBC Real Estate прогнозирует дальнейшее снижение спроса до 2 млн кв м. при высоком предложении. Ситуация сместится от «рынка арендодателя» в сторону «рынка арендатора», резюмировал господин Бумагин.

По прогнозам экспертов, в 2026 году объем ввода складов в Москве и Подмосковье упадет на треть, что станет минимальным показателем за пять лет. Это обусловлено тем, что основные потребители таких площадей — онлайн-ритейлеры — переориентируются на аренду спекулятивных площадей.

Как писал «Ъ», на рынке складов наблюдается снижение доли сделок built-to-suit (строительство под аренду или продажу конкретному заказчику). Как объясняют эксперты, бизнес не готов брать на себя обязательства на этапе строительства из-за роста вакантности и падения ставок. Предпочтительный вариант — аренда готовых площадей, которая позволяет рассчитывать на дисконт.