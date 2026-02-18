Фигурист Петр Гуменник не выступит с показательным номером на Олимпиаде

Международный союз конькобежцев (ISU) не пригласил российского фигуриста Петра Гуменника принять участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Гуменник

Фото: Stephanie Scarbrough / AP Петр Гуменник

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Показательные выступления пройдут 21 февраля. С номером выступят олимпийский чемпион казахстанец Михаил Шайдоров, а также серебряный и бронзовый призеры Игр — японцы Юма Кагияма и Сюн Сато. Кроме них приглашения получили американец Илья Малинин (победитель командного турнира), француз Адам Сяо Хим Фа, итальянец Даниэль Грассль и представитель Южной Кореи Чха Джунхван.

Ранее Okko сообщал, что занявший шестое место Гуменник выступит с показательным номером. При этом сам фигурист заявил ТАСС, что не получил приглашения от организаторов.

Таисия Орлова