Фристайлистка Сюй Мэнтао взяла золото Олимпийских игр в акробатике

Фристайлистка Сюй Мэнтао взяла золото Игр в Италии в дисциплине акробатика. Китаянка стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Фото: Dylan Martinez / Reuters Сюй Мэнтао

Она получила 112,90 балла. Второе место заняла австралийка Даниэлла Скотт (102,17). Бронзу взяла китайская фристайлистка Шао Ци (101,90).

Сюй Мэнтао 35 лет. На Олимпиаде-2018 в Пекине она победила в акробатике и завоевала серебро в соревновании смешанных команд. На Играх-2014 в Сочи стала второй в акробатике. На счету китаянки восемь медалей чемпионатов мира, из которых одна золотая.

Таисия Орлова