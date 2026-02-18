Осужденной за взятки экс-министру культуры Крыма Новосельской отказали в УДО

Люблинский районный суд Москвы не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего министра культуры Крыма Веры Новосельской. С 2023 года она отбывает срок по делу о получении особо крупной взятки. О судебном решении сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр культуры Крыма Вера Новосельская

Фото: Пресс-служба Басманного суда Бывший министр культуры Крыма Вера Новосельская

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Вера Новосельская подала ходатайство об УДО в середине января 2026 года. К тому моменту она отбыла более половины своего приговора. Ранее она направляла прошение о замене неотбытой части наказания ограничением свободы, но позже сама отозвала ходатайство.

Госпожу Новосельскую арестовали в июле 2021 года. Согласно фабуле дела, фигурантка в 2018 году получила взятку в размере 25,8 млн руб. от бенефициара ООО «Меандр» Евгения Ярмоша за покровительство компании. После этого «Меандр» выиграл тендер на реконструкцию здания Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. Стоимость контракта достигала 1 млрд руб.

18 июля 2023 года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил Веру Новосельскую к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 129 млн руб. (пятикратная сумма взятки). В начале 2024 года осужденная пыталась заключить контракт с Минобороны, но ей отказали. В декабре того же года Мосгорсуд снизил срок лишения свободы до восьми лет.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Из СИЗО на УДО».

Никита Черненко