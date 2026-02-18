Американская горнолыжница Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Горнолыжница Микаэла Шиффрин завоевала золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в слаломе. По сумме двух попыток она показала время 1 минута 39,10 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микаэла Шиффрин

Фото: Robert F. Bukaty / AP Микаэла Шиффрин

Фото: Robert F. Bukaty / AP

Второе место заняла швейцарка Камиль Раст (1.40,60).Бронзовым призером стала шведская горнолыжница Анна Свенн Ларссон, показавшая результат 1 минута 30,81 секунды.

Микаэле Шиффрин 30 лет. Она завоевала третью золотую медаль зимних Олимпиад. До этого американка становилась победительницей в слаломе на Играх в Сочи и в гигантском слаломе в Пхенчхане, где также взяла серебро в комбинации. Горнолыжница является рекордсменкой по количеству побед на этапах Кубка мира.

Таисия Орлова