Склады показали самую высокую доходность за 20 лет

Инвесторы в складскую недвижимость за 2006-2026 годы получили наивысшую доходность в сравнении с другими инструментами. Такие данные привел гендиректор PARUS Asset Management Алексей Сивяков. По его словам, склады более чем в два раза обогнали жилье и депозиты по этому показателю и в четыре раза — облигации. Среди других высокоприбыльных активов для инвестирования — золото и объекты коммерческой недвижимости: офисы и торговые центры.

«Если бы вы вложили рубль в 2006-м году, то сейчас у вас при правильном определении объекта вложения было бы 22 рубля. Это фантастический мультипликатор», — рассказал господин Сивяков на конференции ИД «Коммерсантъ» о складской недвижимости. Сейчас эксперт отметил стабилизацию рынка после сильного роста: спрос на покупку и аренду замедлился, ставки аренды начали снижаться.

Как писал «Ъ» в декабре, инвестиции в недвижимость по итогам 2026 года в России могут снизиться на 24-29% год к году. Высокая ключевая ставка и дорогие кредиты по-прежнему сдерживают спрос. По прогнозам экспертов, в 2026 году объем ввода складов в Москве и Подмосковье упадет на треть, что станет минимальным показателем за пять лет. Это обусловлено тем, что основные потребители таких площадей — онлайн-ритейлеры — переориентируются на аренду.