Словакия разблокировала госзапас нефти из-за приостановки поставок по «Дружбе»

Власти Словакии решили направить 250 тыс. т нефти из стратегических запасов на нужды частного нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Это позволит компании работать еще месяц. Поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» прекратились 27 января. У Словакии есть запасы нефти на 90 дней, следует из заявления правительства.

«С момента остановки работы трубопровода правительство ведет интенсивный диалог со Slovnaft о состоянии альтернативных источников поставок нефти»,— отмечается в пресс-релизе. Slovnaft обратилась к правительству с просьбой предоставить нефть из запасов на прошлой неделе. НПЗ должен вернуть топливо государству к сентябрю.

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по трубопроводу Adria. Однако полная пропускная способность этого трубопровода еще не протестирована, сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства 18 февраля. «Если президент Украины Владимир Зеленский решит полностью прекратить поставки по нефтепроводу “Дружба”, мы будем платить больше за этот товар и больше за транзитные сборы»,— отметил господин Фицо. При этом он выразил уверенность в том, что в Словакии не возникнет дефицита нефтепродуктов.

Посол Словакии на Украине Павел Виздал направил ноту властям страны с просьбой объяснить приостановку прокачки нефти, сообщил Роберт Фицо. Премьер-министр допустил отправку экспертной группы на участок трубопровода. «Чтобы мы могли своими глазами увидеть, что там произошло, соответствует ли ущерб заявлениям Украины или это выдумка»,— сказал господин Фицо. По данным словацкой разведки, трубопровод «отремонтирован и технически готов к поставкам нефти», утверждает премьер-министр.