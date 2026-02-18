Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дохе

17-я ракетка мира Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Дохе. В матче третьего круга он обыграл венгра Мартона Фучовича, занимающего 61-е место в мировом рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Hollie Adams / Reuters Карен Хачанов

Фото: Hollie Adams / Reuters

Теннисисты провели на корте чуть более двух часов. Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:4. В следующем раунде Карен Хачанов сыграет против победителя встречи между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и французом Валантеном Руайе, располагающимся на 60-й строке рейтинга ATP. Россиянин выигрывал этот турнир в 2024 году.

Общий призовой фонд состязания составляет $2,8 млн. Финальный матч состоится 21 февраля. В прошлом году победителем турнира стал российский теннисист Андрей Рублев.

Таисия Орлова