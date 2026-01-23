Один из обвиняемых в убийстве посетителя ТЦ в Петербурге скрылся за границей

СКР обвинил в убийстве двух охранников, задушивших посетителя торгового центра «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Следствие будет настаивать в суде на аресте обвиняемых. Один из фигурантов скрылся за границей, его объявили в розыск, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 21 января. Как выяснило следствие, охранники «Перекрестка», работавшие неофициально, заподозрили 24-летнего покупателя в краже и попытались задержать его. Между ними завязалась драка, молодого человека повалили на пол и применили удушающие приемы. После этого потерпевшему стало плохо, его госпитализировали, но не смогли спасти.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что молодой человек умер от механической асфиксии. Изначально СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности, однако позже его переквалифицировали по статье об убийстве, совершенном группой лиц. По вменяемой статье (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) обвиняемым грозит до пожизненного лишения свободы.

Никита Черненко