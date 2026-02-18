Силы ПВО за шесть часов сбили более 50 беспилотников над регионами РФ
С 8:00 до 14:00 мск силы ПВО России сбили 52 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
За это время дроны были сбиты над пятью российскими регионами:
- над Брянской областью — 32 беспилотника;
- над Калужской областью — семь беспилотников;
- над Смоленской областью — шесть беспилотников;
- над Курской областью — шесть беспилотников;
- над Волгоградской областью — один беспилотник.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при ударе дрона-камикадзе в регионе сегодня погибла жительница села Алейниково Стародубского муниципального округа. Еще один дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю газовой службы, два сотрудника ранены.