Силы ПВО за шесть часов сбили более 50 беспилотников над регионами РФ

С 8:00 до 14:00 мск силы ПВО России сбили 52 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За это время дроны были сбиты над пятью российскими регионами:

  • над Брянской областью — 32 беспилотника;
  • над Калужской областью — семь беспилотников;
  • над Смоленской областью — шесть беспилотников;
  • над Курской областью — шесть беспилотников;
  • над Волгоградской областью — один беспилотник.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при ударе дрона-камикадзе в регионе сегодня погибла жительница села Алейниково Стародубского муниципального округа. Еще один дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю газовой службы, два сотрудника ранены.

