Два сотрудника газовой службы ранены при ударе дрона ВСУ в Брянской области

В поселке Рудач Суземского района Брянской области дрон-камикадзе ВСУ ударил по движущемуся автомобилю газовой службы. Пострадали два сотрудника газовой службы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Автомобиль принадлежал АО «Газпром газораспределение Брянск». Пострадавшим сразу оказали необходимую медицинскую помощь.

Брянская область с начала дня подвергалась атакам ВСУ. В регионе несколько раз объявлялись ракетная и беспилотная опасности. При ударе дрона-камикадзе в селе Алейниково Стародубского муниципального округа погибла мирная жительница. В ночь на 18 февраля над регионом сбили 21 беспилотник. В 14:26 мск господин Богомаз сообщил, что с начала дня над Брянской областью сбили еще 32 дрона.