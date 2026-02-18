Ярославцев предупредили о метели

В Ярославской области и городе Ярославле с 6:00 19 февраля до 18:00 20 февраля ожидается сильный снег, метель, снижение видимости до 300–800 м, усиление ветра до 17 м/с и понижение температуры до -27 °C в ночное время. Об этом сообщило министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Власти рекомендовали водителям избегать поездок на личном транспорте, чтобы не мешать работе коммунальных служб по уборке снега. В связи с ухудшением погодных условий, в том числе с резким снижением видимости и сильным ветром, местные власти призвали граждан быть осторожными.

Для тех, кто планирует междугородние поездки, рекомендуется иметь при себе запас топлива, питьевую воду и теплую одежду. Эти меры помогут обеспечить безопасность в случае задержек или непредвиденных ситуаций на дорогах. Власти продолжают мониторинг погодных условий. Всем жителям и путешественникам рекомендуется следить за обновлениями от местных служб.

Антон Голицын