Мэр Ярославля утвердил подорожание услуг по погребению

Мэр Ярославля Артем Молчанов утвердил рост стоимости услуг по погребению в пределах гарантированного перечня с 1 февраля 2026 года. Постановление подписано 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонтьевское кладбище, Ярославль

Фото: Алла Чижова Леонтьевское кладбище, Ярославль

Фото: Алла Чижова

Стоимость этих услуг выросла с 9 165,37 до 9 678,63 руб. В эту сумму входят предоставление и доставка гроба и других предметов для погребения (3 606,62 руб.), перевозка тела (2 340,87 руб.), погребение (3 731,14 руб.). В случае отсутствия родственников также оплачивается облачение тела.

Алла Чижова