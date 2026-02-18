Рестораны в США уменьшают порции из-за тренда на похудение

Все больше заведений общественного питания в США идут на сокращение «супербольших» размеров блюд, которые нередко вызывают изумление у иностранных туристов, особенно из Европы. Как сообщает Financial Times, Крис Тернер, возглавляющий компанию Yum Brands, которая управляет в том числе сетью KFC, анонсировал «изменение размеров порций» во всех точках сети в США, которых насчитывается более 4 тыс.

Другие рестораны также говорят о сокращении размеров или введении новых порций snack size («закусочный размер»). Опрошенные FT эксперты выделяют две основные причины этого. Первая — тренд на похудение в США, который выражается в лавинообразном спросе на препараты GLP-1 типа «Оземпик». Вторая — сокращение трафика в заведениях общепита, что, в свою очередь, объясняется снижением уровня доходов некоторых слоев населения. Экономисты уже назвали «K-образным вектором» дисбаланс в экономике, когда доходы состоятельных слоев населения и прибыли высокотехнологичных компаний растут, а доходы менее обеспеченных слоев населения и прибыли розничных сетей снижаются.

Со ссылкой на данные аналитиков, FT сообщает, что почти 12% американцев употребляют сейчас новейшие препараты для похудения. В свою очередь, исследование Morning Consult показало, что потребители чаще едят дома и реже заказывают еду в ресторанах. В частности, сеть итальянских ресторанов Olive Garden, известная своим предложением «бесконечных» супов или салатов, позволяя клиентам неограниченно пополнять порции, в прошлом месяце ввела в 900 ресторанах в США уменьшенные порции семи позиций меню.

Евгений Хвостик