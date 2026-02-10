Задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордных $1,28 трлн

10 февраля Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал данные по потребительской задолженности в США по итогам четвертого квартала 2025 года. Общий объем задолженности домохозяйств увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на $191 млрд, или на 1%, и достиг $18,8 трлн.

Наибольшая доля потребительских долгов в США приходится на ипотеку — по итогам четвертого квартала объем кредитов вырос на $98 млрд, достигнув $13,17 трлн. Задолженность по кредитным картам увеличилась на $44 млрд, составив рекордные $1,28 трлн. Задолженность по автокредитам выросла на $12 млрд, достигнув $1,67 трлн, а по образовательным кредитам — увеличилась на $11 млрд, до $1,66 трлн.

Эксперты полагают, что динамика потребительской задолженности является еще одним подтверждением разнонаправленных трендов в экономике, которые говорят о растущем дисбалансе (так называемая K-economy). Термин «К-образная экономика» популяризирован экономистом Питером Этуотером. Он относится к начавшемуся в 2020 году существенному разрыву между имущими и неимущими слоями населения. При таком развитии событий одна часть экономики показывает рост — финансовый рынок, торговля ценными бумагами, активы состоятельных людей (около 10% от всего населения), высокотехнологичный сектор. В то же время другая часть экономики идет на спад — потребление товаров широкого спроса, сокращение экономических возможностей 90% населения со средними и низкими доходами, задолженность в таких слоях населения растет, одновременно снижается активность в таких секторах экономики, как розничная торговля, малый бизнес, нередко производство.

«Мы видим свидетельства, подтверждающие К-образный тренд в экономике,— заявили исследователи из Федерального резервного банка Нью-Йорка.— Некоторые группы населения испытывают все более серьезные трудности».

Ранее K-economy уже стала одной из главных тем обсуждения на прошедшем недавно Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Евгений Хвостик