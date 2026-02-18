Совфед ограничил передачу генетических данных россиян иностранцам

Совет федерации одобрил закон о регулировании обращения генетических данных россиян. Он запрещает передачу за рубеж и иностранцам в России данных, которые были получены при генетических и иммунологических исследованиях.

Под передачей генетических данных понимают сбор, хранение и предоставление к ним доступа иностранным физическим и юридическим лицам. Запрещена пересылка таких данных, их распространение, размещение в интернете и другие действия, которые делают информацию доступной за рубежом и для иностранцев на российской территории.

Передача генетических данных разрешена для оказания медпомощи отдельному пациенту либо для разработки и изготовления лекарств и биомедицинских клеточных продуктов конкретному больному. Также допускается обмен этими сведениями в рамках международного сотрудничества.

Госдума приняла закон 17 февраля. Нововведения вступят в силу с 1 сентября. В пояснительной записке сказано, что генетические данные приобретают «исключительное значение» для безопасности государства и граждан. При этом депутаты учли ряд замечаний общественников и экспертов — в частности, убрали препятствия для международного донорства костного мозга.

