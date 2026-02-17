Госдума ограничила передачу генетических данных иностранцам

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о регулировании обращения генетических данных россиян. Документ опубликован в электронной базе ГД. В частности, депутаты вводят ограничения на передачу за рубеж и иностранцам в России данных, которые были получены в ходе генетических и иммунологических исследований.

Под передачей генетических данных человека авторы проекта понимают сбор, хранение и предоставление к ним доступа иностранным физическим и юридическим лицам. Запрещается пересылка таких данных, их распространение, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях и другие действия, которые делают информацию доступной за рубежом и для иностранцев в России.

При этом передача генетических данных допустима для оказания медицинской помощи конкретному пациенту, разработки и изготовления лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных продуктов для конкретного пациента. Также допускается обмен такой информацией в рамках международного сотрудничества. Порядок передачи установит правительство РФ.

Проект закона вносит изменения в федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Его представило правительство РФ в ноябре 2025 года. Нововведения должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Подробнее о возможных последствиях принятия закона для участия России в международном обмене донорскими органами — в материале «Ъ» «Донорство с ограничением?».