Где родился, там и сохранился

Биологические данные россиян, полученные в ходе генетических и иммунологических исследований, будет запрещено передавать иностранным организациям и гражданам. Такой закон приняла Госдума, он вступит в силу 1 сентября. Депутаты учли ряд замечаний общественников и экспертов — в частности, убрали препятствия для международного донорства костного мозга. Эксперты отмечают, что новые требования могут создать проблемы для научного общения, поиска преступников и опознания человеческих останков. Они надеются, что эти вопросы будут решены подзаконными актами.

Во вторник, 17 февраля, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о регулировании обращения генетических данных россиян. Он был инициирован правительством РФ. В пояснительной записке говорится, что генетические данные приобретают «исключительное значение» для безопасности государства и граждан. Правовое регулирование этой сферы должно «обеспечить баланс между использованием результатов научно-технологического развития, биологической безопасностью государства и защитой конфиденциальности генетических данных».

Так, в законодательстве впервые появилось определение генетическим данным человека: это «сведения о последовательности нуклеотидов, полученные в результате молекулярно-генетических методов исследований».

Также уточнено понятие «генетическая информация»: теперь это не только биологический материал, но и сопутствующие данные в цифровом формате. Еще вводится термин «популяционные генетические и иммунологические исследования»: это исследования групп лиц (более трех человек), объединенных общими признаками (национальность, возраст и т. д.).

Закон устанавливает полный запрет на передачу генетических данных, полученных в ходе таких исследований, любым иностранным лицам, а также их филиалам, представительствам и представителям на территории РФ. «Передачей» считается не только пересылка файлов, но и предоставление к ним доступа, в том числе в интернете. Исключения возможны только в медицинских целях и строго персонализировано:

оказание медпомощи конкретному пациенту—гражданину РФ;

разработка лекарств или биомедицинских продуктов для россиянина;

международное сотрудничество в сфере охраны здоровья и биобезопасности.

Порядок и условия такой передачи установит правительство РФ.

Отметим, что изначально в законопроекте использовалась формулировка «обращение генетических данных». Но при первом чтении депутаты посчитали ее слишком размытой — и высказали опасение, что в таком виде закон заблокирует работу ученых и врачей. Ко второму чтению «обращение» заменили на более четкое «передача».

Тогда же эксперты ВШЭ и Национальный регистр доноров костного мозга (РДКМ) имени Васи Перевощикова попросили добавить в перечень исключений неродственное донорство костного мозга. Они сообщили, что за последние пять лет 30 российских доноров сдали клетки для иностранцев, а 130 россиян получили трансплантаты от иностранных доноров. В результате в законе появилось уточнение о возможности передачи данных «в целях оказания медицинской помощи не только для граждан РФ».

«Теперь формулировка шире,— сказала “Ъ” директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.— Несмотря на то что не все наши предложения были учтены, конкретизация понятия "генетические данные человека" позволит нам и дальше работать с Всемирной ассоциацией доноров костного мозга — конечно, с учетом будущего регламента, разработанного правительством».

Вероятность возникновения проблем в области международной научной деятельности сохраняется, говорит доцент департамента права цифровых технологий и биоправа НИУ ВШЭ Виолетта Трубина. Она выражает надежду, что дальнейшие подзаконные акты разъяснят порядок такой работы. Госпожа Трубина напомнила, что генетические данные активно используются в трансграничном обращении для установления родства, идентификации преступников, пропавших без вести и неопознанных трупов, а также для вспомогательных репродуктивных технологий. По ее мнению, необходимо дальнейшее совершенствование нормативной базы — в частности, «через призму рассмотрения генетических данных в качестве специальной категории персональных данных».

Отметим, что под действие нового закона подпадают «генетические паспорта», которые получают при медицинских анализах (например, на предрасположенность к раку груди) или популярных тестах на происхождение. Гендиректор генетического цифрового сервиса «Атлас» Александр Сморчков сказал “Ъ”, что на операционные процессы их компании закон не повлияет, так как она изначально ориентирована на внутренний рынок и на поиск родственников именно в России. Генетическая информация хранится в зашифрованном виде на защищенных серверах и не попадает за границу, подчеркнул он. По его мнению, закон скорее упорядочивает правила работы с данными, нежели меняет саму практику генетических исследований.

Наталья Костарнова