Объявлен тендер на капремонт объектов аэропорта Иркутска за 250 млн рублей
АО «Международный аэропорт Иркутск» объявило тендер на капитальный ремонт объектов на территории авиахаба. Стартовая цена контракта составила 250,9 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 марта, указывается на портале госзакупок.
Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести капремонт плоскостных сооружений, водоотводной и дренажной систем, обочины взлетно-посадочной полосы, а также благоустройство территории. Работы необходимо выполнить в три этапа в период с 2 мая по 15 октября 2026 года.
Гарантия на аэродромные покрытия составит два года, на покрытие взлетно-посадочной полосы — семь лет.