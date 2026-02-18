Площадь обрушения кровли склада в Зеленодольске выросла в пять раз

Площадь обрушения кровли трехэтажного здания распределительного центра в Зеленодольске выросла до 540 кв. м. Из здания эвакуировались 29 человек, сообщили «РИА Новости» в МЧС.

Сейчас пожарные и спасатели проводят разбор завалов на месте ЧП. Для поиска возможных пострадавших задействовали кинологов.

Крыша обрушилась сегодня утром. Пострадала женщина, ее госпитализировали. Площадь обрушения изначально оценивали в 100 кв. м, на место направили более 80 спасателей.