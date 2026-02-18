В татарстанском Зеленодольске рухнула крыша трехэтажного склада

В городе Зеленодольске в Татарстане обрушилась крыша трехэтажного склада, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным местных властей, при ЧП пострадала женщина. Ее госпитализировали.

На место происшествия выехали 82 спасателя и 27 единиц техники. Площадь обрушения составила 100 кв. м., начался разбор завалов. Причины ЧП пока не известны.

Склад расположен по адресу: улица Машиностроителей, д. 10. Это распределительный центр сети магазинов «Магнит».