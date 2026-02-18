Майк Пелино намерен улучшить большинство ярославского «Локомотива»

Новый тренер ярославского ХК «Локомотив», канадский специалист Майк Пелино намерен улучшить игру команды в большинстве. Об этом он рассказал в интервью порталу Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Ярославский клуб сообщил о заключении контракта с Майком Пелино 10 февраля. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Пелино уже работал как с Бобом Хартли (в омском «Авангарде»), так и в целом в ярославской команде в качестве тренера.

«Я очень рад быть здесь. Снова в Ярославле. Мне очень понравилось мое первое пребывание здесь в 2019 — 2020 годах, и возможность вернуться — это нечто особенное. Я провел несколько бесед с разными командами КХЛ, чтобы понять, могут ли они меня чем-то заинтересовать, но ничего такого не было, пока у меня не появилась возможность поговорить с "Локомотивом". И это предложение меня по-настоящему воодушевило»,— цитирует специалиста портал.

Тренер уверен, что его пригласили в команду, чтобы улучшить ситуацию с большинством.

«Я добивался успеха везде, где тренировал игру в большинстве, — в Магнитогорске, в "Авангарде", в сборной Италии. И я знаю, что Юрий Яковлев (президент ХК "Локомотив" — прим. "Ъ-Ярославль") и Боб Хартли (главный тренер— прим. "Ъ-Ярославль") ждут, что я смогу помочь им с большинством здесь, и я в восторге от этого вызова. Я верю, что у нас будет очень хорошая игра в большинстве. Пока это еще не так, но это процесс длительный. Но я настроен оптимистично: мы сделаем свою игру в большинстве очень динамичной, и она станет важным ключом в играх плей-офф»,— прокомментировал Майк Пелино.

В настоящее время «Локомотив» занимает 19-е из 22 мест в КХЛ по реализации большинства. Ярославская команда в текущем регулярном чемпионате 163 раза играла в большинстве, при этом реализовала его только 24 раза. Процент реализованных численных преимуществ — 14,7.