Песков переадресовал Украине вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко

О введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украине следует спросить у «киевского режима», заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Александра Лукашенко. Ограничения, пояснил господин Зеленский, связаны с сотрудничеством РФ и Белоруссии, а также размещением в республике российского ракетного комплекса «Орешник». Меры будут действовать десять лет. Они предполагают блокировку активов на Украине, запрет на въезд в страну и лишение украинских госнаград.