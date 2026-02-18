Песков: пока рано давать оценки переговорам в Женеве

Переговоры делегаций России, США и Украины по мирному урегулированию в Женеве еще продолжаются. Поэтому давать оценки этому процессу рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если будет какая-то информация, то ей с вами поделится наш главный переговорщик в Женеве — Владимир Мединский»,— уточнил господин Песков на брифинге.

Представитель президента добавил, что о ходе встречи в Женеве Владимиру Путину постоянно докладывают. Конкретизировать обсуждаемые на переговорах вопросы Дмитрий Песков не стал. «Сейчас пока о том, что обсуждалось, вряд ли следует говорить, нужно дождаться завершения этого раунда»,— заключил пресс-секретарь.

Сегодня в Женеве возобновились трехсторонние переговоры по Украине. Встреча 17 февраля длилась шесть часов. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня заявил о значительном прогрессе по урегулированию конфликта.

Что пишут мировые СМИ о переговорах — в подборке «Ъ».