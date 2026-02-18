В Женеве возобновились переговоры США, России и Украины по урегулированию

В Женеве начался второй день переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию. Об этом сообщил источник «РИА Новости».

Как и накануне, встреча делегаций проходит в отеле InterContinental. 17 февраля переговоры продолжались шесть часов.

По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, на вчерашней встрече представителям трех стран удалось достичь существенного прогресса. Среди тем переговоров — территориальные, энергетические, экономические вопросы, а также аспекты безопасности.