Девять человек пострадали от атак 176 БПЛА на Белгородскую область за сутки

12 муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за прошедшие сутки. По региону выпустили как минимум 176 беспилотников и 36 боеприпасов. Ранения получили девять человек, повреждения — 17 домов и 27 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Три человека пострадали в поселке Майском Белгородского округа — беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Двое из них были доставлены в медучреждения Белгорода, их состояние оценивается как тяжелое. Третья пострадавшая продолжает лечение дома. Здание повреждено. В том же населенном пункте из-за детонации дрона получила баротравму мирная жительница. Всего в округе в результате атак 39 БПЛА и шести боеприпасов повреждены восемь частных домов и шесть автомобилей.

В Грайворонском округе в селе Почаево пострадал водитель автомобиля. Его транспортное средство атаковал украинский беспилотник — оно сгорело. Раненый продолжает лечение амбулаторно. Всего муниципалитет подвергся атакам 16 беспилотников и 20 боеприпасов — пострадали четыре частных дома и шесть автомобилей.

В Ивнянском округе в селе Верхопенье получили ранения два человека. Беспилотник атаковал частный дом — он уничтожен огнем. Одна из пострадавших находится в областной клинической больнице, второй лечится на дому.

В Ракитянском округе в селе Криничное из-за детонации БПЛА на территории коммерческого объекта был ранен мирный житель. Он лечится в городской больнице №2 Белгорода. На месте атаки посечен осколками грузовой автомобиль. Суммарно округ подвергся атакам двух дронов.

В Шебекинском округе в селе Белянка от удара БПЛА по автомобилю пострадал мирный житель. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено. В общей сложности от атак 26 БПЛА на муниципалитет повреждены восемь автомобилей.

Сутками ранее Белгородскую область атаковали с помощью не менее 32 беспилотников — были повреждены дом и шесть авто.

Кабира Гасанова