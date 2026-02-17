Пять человек пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области три муниципалитета подверглись атакам ВСУ. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческое здание, в результате чего один мужчина получил осколочные ранения головы и живота, другой — ранения грудной клетки и бедра, третий — баротравму. Пострадавших доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Здание получило повреждения фасада, окон и входной группы.

В Грайворонском округе в районе села Почаево FPV-дрон атаковал автомобиль. Водитель получил баротравму и ожог руки. Пострадавшему оказали помощь в Грайворонской центральной районной больнице (ЦРБ), затем перевели в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Автомобиль сгорел.

В Шебекинском округе в селе Белянка БПЛА нанес удар по транспортному средству. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины был доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Автомобиль получил значительные повреждения.

За минувшие сутки при обстрелах Белгородской области никто не пострадал. В результате ударов с помощью восьми боеприпасов и 32 беспилотников были повреждены частный дом и шесть машин.

Алина Морозова