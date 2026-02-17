За сутки Белгородскую область атаковали 32 БПЛА; повреждены дом и шесть авто

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по семи муниципалитетам Белгородской области не менее 32 беспилотников и восьми боеприпасов. Никто не пострадал, но были повреждены один частный дом и шесть транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В частности, по Грайворонскому округу выпустили семь беспилотников и два боеприпаса. В городе Грайвороне из-за атаки дрона пострадали два автомобиля и забор частного дома. Вследствие удара второго БПЛА был поврежден коммерческий объект. В селе Гора-Подол из-за детонации дрона пострадало остекление частного дома, также разбита передняя часть кузова автомобиля. В селе Замостье от ударов двух дронов повреждены два транспортных средства, хозпостройка и забор частного дома.

Шебекинский округ подвергся атакам восьми БПЛА. В селе Зиборовка в результате атаки дрона повреждены остекление и внутренняя стена соцобъекта. В селе Максимовка от удара беспилотника получил разрушения легковой автомобиль.

Также вчера вызвала скорую помощь мирная жительница, пострадавшая в селе Никольское Белгородского округа из-за атаки дрона на легковой автомобиль 15 февраля. Бригада доставила ее в городскую больницу №2 Белгорода. Она продолжает лечение в стационаре. За прошедшие сутки округ был атакован одним беспилотником.

За минувшие выходные по региону выпустили как минимум 34 боеприпаса и 109 беспилотников. В итоге пострадали три человека.

Кабира Гасанова