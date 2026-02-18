Борщевик грозит штрафами

Комитет заксобрания Нижегородской области по экологии 17 февраля 2026 года рекомендовал к принятию во втором чтении законопроекта о борьбе с борщевиком. В первом чтении проект закона, внесенный молодежным парламентом, приняли еще в августе 2024 года. Перед появлением молодежной инициативы нижегородские депутаты просили Госдуму ускорить принятие федерального закона, который отнес бы борщевик к инвазивным растениям. Его федеральные законодатели рассматривали 2,5 года и окончательно одобрили в июле 2025 года. С 1 марта текущего года он вступит в силу, и регионам теперь требуется привести свое законодательство в соответствие с федеральным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В связи с этим в нижегородский законопроект, внесенный молодежью, вносят шесть поправок, которые его почти полностью меняют, но соответствуют требованиям ФЗ.

Нижегородским законопроектом предлагалось переложить работу на органы МСУ — они бы прописывали в муниципальных правилах благоустройства вопросы удаления борщевика на землях населенных пунктов. А в региональный КоАП предлагалось ввести штрафы — от 3 тыс. руб. на граждан до 50 тыс. руб. на юрлиц. За региональным правительством в необязательном порядке предлагалось закрепить право на оказание господдержки для борьбы с этим растением. У депутатов тогда возникло много замечаний. В том числе они опасались, что штрафовать будут только бабушек, у которых борщевик вырос в огороде, а на федеральные компании и структуры областной закон никак не повлияет.

Основных требований ФЗ, которые вносят в областной закон, два, рассказал председатель комитета по АПК Игорь Тюрин. Региональные штрафы больше не предполагаются, но будут федеральные. Областное правительство должно будет составить список инвазивных растений, в который может войти не только борщевик.

Председатель комитета по экологии Владислав Атмахов добавил, что свои перечни составили уже Рослесхоз (для лесного фонда, в него также включен американский клен) и Минприроды РФ (для федеральных особо охраняемых природных территории). Он поинтересовался, когда будет готов региональный документ, представитель минэкологии ответил, что в первой декаде марта.

Владислав Атмахов добавил, что федеральные штрафы составят до 50 тыс. руб. на граждан и до 700 тыс. руб. на юрлиц. При этом областным депутатам пока непонятно, кто будет штрафовать, и куда пойдут эти штрафы. Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснял РИА Новости, что штрафы предусмотрены по уже действующей статье 8.7 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв…).

Депутат Татьяна Гриневич просила, как будут считать нарушения: за одно растение, одно поле или один квадратный метр? Но ответить на него никто не смог. Она также опасается, что наказание массово коснется органов МСУ, у которых нет лишних денег на штрафы. Вопросов у депутатов осталось много, но они сошлись в одном: закон надо принимать, так как это требования федерального законодательства. В марте парламентарии решили собраться вместе с правительством и экологами на рабочую группу, чтобы вновь обсудить, как будет исполняться этот закон.

Ирина Швецова