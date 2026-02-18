Глава Минцифры о Telegram: «Голосовые, потом замедление, дальше не могу сказать»

Глава Минцифры Максут Шадаев воздержался от оценки перспектив для Telegram в России. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов.

Глава Минцифры Максут Шадаев



«Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать», — заявил господин Шадаев на заседании думского комитета. Он добавил, что Минцифры не находится в контакте с Telegram.

Евгений Попов заявил, что Минцифры, по его ощущениям, настроено на урегулирование проблем с Telegram. «Это было бы логично и выгодно всем», — отметил зампред IT-комитета. Господин Попов также сообщил, что, «судя по всему», сообщение Baza о планах «тотальной блокировки» Telegram с 1 апреля недостоверно.

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Регулятор пообещал продолжить вводить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram.