Уиткофф заявил о значимом прогрессе на переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прокомментировал итоги первого дня трехсторонних переговоров по Украине, проходящих в Женеве. Он заявил, что сторонам удалось достичь существенного прогресса в вопросе урегулирования.

Фото: Kylie Cooper / Reuters Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

«Успех президента Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к значимому прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить кровопролитие в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения», — написал господин Уиткофф в соцсети X.

Переговоры в Женеве начались вчера и продолжатся сегодня. Российскую сторону на переговорах представляет делегация под руководством помощника президента Владимира Мединского. В первый день консультации проходили в трех форматах: российско-американском, российско-украинском и трехстороннем, как сообщали российские агентства. Источники «Интерфакса», РБК и ТАСС характеризовали атмосферу на этих встречах как напряженную.