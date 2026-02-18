Росконгресс опубликовал деловую программу Кавказского инвестфорума

Фонд Росконгресс опубликовал деловую программу третьего Кавказского инвестиционного форума, который соберет бизнес и власть 17–19 мая 2026 года в МВЦ «МинводыЭкспо» в Минеральных Водах Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кавказ.РФ Фото: Кавказ.РФ

Форум проводится по инициативе федеральных и региональных властей. Это крупнейшее ежегодное событие для устойчивого развития СКФО и ЮФО. В этом году тема форума звучит как «Расширяя горизонты возможностей». Благодаря этому акцент в программе сдвинулся в сторону малого и среднего бизнеса: ввели День предпринимателя с сессиями по креативной экономике, АПК, туризму, e-commerce и цифровым технологиям, а выставка теперь акцентирует стартапы и нишевые проекты.

Госкорпорация Кавказ.РФ как генеральный партнер организует ключевые сессии по особым экономическим зонам), кадрам, импортозамещению и инвестициям, но добавила программу для молодежи — питчи идей, мастер-классы по запуску бизнеса и поиску работы. Гендиректор Андрей Юмшанов и его заместители представят стратегию до 2030 года: компания превращается в социально ориентированную госкорпорацию, которая управляет активами, реинвестирует в перспективные проекты и выступает «единым окном» для местных инициаторов — от бизнес-планов до господдержки и банков. Отраслевой центр компетенций с «HeadHunter» готовит практикумы по HR-бренду Северного Кавказа, резюме и новому карьерному порталу.

Пленарное заседание с вице-премьером Александром Новаком, куратором СКФО, задаст стратегический курс на год и дальше — он уже провел первое заседание оргкомитета в июле 2025 года и отметил успех КИФ-2025. Новинка — лекторий «Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», где главы регионов в формате питч-сессий раскроют фокусы развития, культурный контекст и приоритеты; известные выходцы из каждого субъекта СКФО присоединятся. Регионы также устроят инвестиционные шоу с презентациями проектов для российских и зарубежных инвесторов в ярком формате с учетом местных традиций.

Форум усиливает культурный акцент: добавят «Фестиваль народов Кавказа» с традициями Большого Кавказа и Юга России. Предполагаются тысячи участников и множественные новые контракты по госпартнерствам в туризме, агропроме, промышленности и логистике. КИФ стимулирует СКФО: в фокусе транспортный потенциал, международные инвестиции и МСП, которые создают добавленную стоимость.

Станислав Маслаков